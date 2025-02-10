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Общество 10 февраля 2025 14:05

Правительство России утвердило механизм казначейских инфраструктурных кредитов регионам

В России запускают новую программу казначейских инфраструктурных кредитов. Их будут предоставлять в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Правительства.

Регионы смогут получать их на 15 лет под 3% годовых. В приоритете их будут выдавать на инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве, закупку общественного транспорта, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры, инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, на создание особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

«Нужно внимательно отбирать проекты с учетом обратной связи от граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Этим займется президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

#Михаил Мишустин #Госдума России
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