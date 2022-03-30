Правительство России смягчило требования к маркировке молока и воды

Правительство России отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Комментируя смягчение требований, Мишустин отметил, что решение «позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в столь непростой период».

На заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Премьер сообщил, что смещение сроков позволит предпринимателям найти замену импортному оборудованию, необходимому для нанесения маркировки. Ранее предполагалось, что обязательная маркировка фермерами молочной продукции начнется с 1 декабря 2022 года.

Документ также предусматривает, что организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молоко или бутилированную воду для собственных нужд, будут освобождены от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки до 1 декабря 2023.

Еще одна мера поддержки, прописанная в постановлении, коснется продовольственных магазинов. Они до 1 сентября текущего года не будут передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года — бутилированной воды.