Правительство России разработало правила по ограничению платных мест в вузах

Правительство России разработало правила определения предельного количества платных мест в высших учебных заведениях на следующий учебный год. Об этом сообщили на официальном сайте Минобрнауки РФ.

«Предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетное значение платного приема, предоставив соответствующее обоснование», – говорится в сообщении ведомства.

Минобрнауки отмечает, что отсутствие ограничений по количеству платных мест «негативно влияет на качество образования», так как объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов, включая достаточное количество преподавателей и материально-техническую оснащенность вуза.

Внедрение регулирования платного приема будет поэтапным и касаться только направлений подготовки, включенных в соответствующий перечень, который еще предстоит сформировать.

Кроме того, предельное количество платных мест перед утверждением будет согласовываться межведомственным рабочим органом, включающим федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями образовательных организаций.

В Минобрнауки подчеркнули, что основная цель введения лимита – «сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы Российской Федерации».