Правительство России разработало меры в отношении импорта

Кабмин предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что это позволит сохранить для людей и предприятий максимально возможный доступ к необходимым ресурсам и товарам в в текущих условиях.

По его словам, партнерам по ЕАЭС предлагается при уплате импортных пошлин зафиксировать валютный курс; при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания и медикаментов; сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины; приостановить действие антидемпинговых пошлин.

Эти мероприятия планируется реализовать до конца марта, в том числе на уровне Европейского экономического союза.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.