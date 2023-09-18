Правительство России рассматривает вариант участия Афганистана в МТК «Север — Юг»

Фото: © «Татар-информ»

Россия готова расширять все транспортные маршруты на общем евразийском пространстве, в том числе и транспортный коридор «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан». Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым в Москве.

Впервые идею участия Афганистана в проекте международного транспортного коридора «Север — Юг» предложил в ходе дискуссий на KazanForum 2023 министр торговли и промышленности этой страны Нуреддин Азизи.

«Практически сразу после окончания KazanForum’а, в котором участвовала представительная делегация Афганистана, начались согласования со всеми участниками проекта МТК „Север — Юг“. И в результате двухсторонних шагов мы видим, что Правительство России повернулось в сторону Афганистана и его народа. Ведь Афганистан является сердцевиной Центральной Азии. И без его участия трудно представить транспортные коридоры в этом регионе, в том числе и в плане обеспечения безопасности», — прокомментировал событие генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, глава Российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.

В этом проекте афганская сторона предлагает использовать свою территорию для доставки различных грузов из Пакистана в туркменистанский порт Туркменбаши и иранский порт Энзели на Каспийском море. Далее груз мог бы доставляться по Волге до Татарстана, который Правительство Афганистана предлагает сделать распределительным центром.