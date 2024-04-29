Правительство России расширило перечень НКО, премии которых не облагаются НДФЛ

Правительство России расширило список некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабинета.

Речь идет об организации «Больше, чем путешествие», которая реализует одноименную молодежную туристическую программу. В ее рамках призеры и победители всероссийских детских и молодежных проектов получают поощрения в виде сертификатов на туристические поездки.

Сертификаты дают отличившимся детям и представителям молодежи возможность бесплатно попутешествовать, в том числе по уникальным маршрутам (в частности, побывать в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море).

НКО приобретает поездки у туроператоров и бесплатно предоставляет их участникам программы. Но по закону такие призы должны облагаться НДФЛ в размере 13%. «Подписанное постановление отменяет эту норму для участников данной программы», — отмечает пресс-служба Правительства.