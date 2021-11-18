Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарств против Covid-19

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса до 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. Постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«До 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идет о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — добавляет пресс-служба.

Упрощенная процедура позволяет в максимально короткие сроки получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов. Такой порядок, принятый из-за пандемии коронавируса, должен был действовать до 1 января 2022 года, однако его продлили еще на год.

Это решение позволит без перебоев поставлять препараты в аптеки, поликлиники и больницы.

Ранее на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК Президент России Владимир Путин рассказал, что разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты против коронавируса.