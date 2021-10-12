Правительство России предложило снова ужесточить наказание за пьяное вождение

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению ответственности за пьяное вождение, передает «Интерфакс» со ссылкой на протокол сентябрьского заседания правительственной комиссии по безопасности на дорогах.

Хуснуллин отметил, что смертность в результате аварий на дорогах снижается медленно и меры по созданию безопасной инфраструктуры, принимаемые сегодня для борьбы с пьяным вождением, не отличаются эффективностью.

По его словам, в 88% ДТП со смертельным исходом с участием нетрезвых водителей у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя.

В этой связи вице-премьер поручил «рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности» за пьяное вождение вплоть до уголовного наказания в зависимости от «меры алкогольного опьянения».

Сейчас максимально допустимая норма — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. За ее превышение предусмотрен штраф и лишение водительских прав, а при повторном вождении в нетрезвом виде виновному может грозить тюремный срок.

МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией поручили разработать «единый механизм ограничения» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта.

Также всех лишенных прав за нетрезвую езду ожидает обязательная постановка на учет в наркодиспансер.

За повторное нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения Хуснуллин предложил лишать прав пожизненно. Сейчас за аналогичное нарушение водителей лишают прав максимум на три года.

По данным ГИБДД, в первом полугодии 2021 года произошло 5,1 тыс. ДТП по вине водителей, имевших признаки опьянения.