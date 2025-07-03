Правительство России поддержало законопроекты о регулировании платформенной экономики

Правительство России одобрило пакет законопроектов, подготовленных Министерством экономического развития РФ в целях регулирования платформенной экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Документы были разработаны по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина под кураторством заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Законопроекты касаются посреднических цифровых платформ, через которые пользователи могут размещать оферты, заключать сделки и производить оплату. В министерстве подчеркнули, что после рассмотрения в правительстве документы будут направлены в Государственную Думу. Предполагается, что базовый закон и поправки к отраслевым нормативным актам вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с ростом популярности электронной торговли, маркетплейсов и других сервисов по заказу и оплате товаров и услуг важно сформировать современную, прозрачную нормативную базу. Он подчеркнул, что задача заключается в защите интересов как потребителей, так и предпринимателей, и поручил ускорить принятие законов.

Базовый законопроект «О платформах» вводит основные понятия и определяет участников платформенных отношений. Документ предусматривает меры по защите интересов бизнеса, устанавливает принципы взаимодействия платформ с продавцами, поставщиками услуг и владельцами пунктов выдачи. Также в нем закреплены критерии, по которым отношения между платформами и физическими лицами – заказчиками или исполнителями – признаются гражданско-правовыми.

По словам Дмитрия Григоренко, целью инициативы является защита прав граждан. В частности, маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов через государственные реестры, а условия договоров с предпринимателями должны стать прозрачными. Он отметил, что при подготовке документа учитывалось мнение отраслевого сообщества.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников добавил, что ключевым новшеством законопроекта стали единые и понятные условия ведения бизнеса на цифровых платформах.