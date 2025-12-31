Правительство России планирует провести микроперепись населения в 2028 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России в 2028 году планируется провести выборочную перепись населения. Это следует из утвержденного Правительством РФ плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности до 2036 года.

Выборка должна составить не менее 5% населения страны, отмечается в плане мероприятий, который утвержден распоряжением, подписанным Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ответственными исполнителями в документе определены Росстат, Минэкономразвития РФ, Минтруд РФ, Минцифры РФ и Социальный фонд РФ.

В результате микропереписи должна быть «получена и опубликована актуальная сводная статистическая информация по социальным и демографическим характеристикам населения страны», сказано в плане мероприятий.

Всероссийская перепись населения 2020 года была проведена в 2021 году из-за пандемии коронавируса.