Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кабинета.

Новогодние каникулы в будущем году продлятся с 1 по 9 января. «Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно», — поясняет пресс-служба Правительства.

День защитника Отечества, 23 февраля, в 2022-м выпадет на среду, она и будет выходным. Нерабочая суббота, 5 марта, окажется перенесена на понедельник, 7 марта. Таким образом, нерабочими будут дни с 6 по 8 марта.

Кроме того, длинные выходные ждут россиян с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Фото: © Telegram-канал Правительства РФ

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, объявляющее 31 декабря 2021 года выходным днем.