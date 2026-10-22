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Общество 22 октября 2026 17:36

Правительство России одобрило повышение штрафов за езду без прав

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Правительство России одобрило повышение штрафов за езду без прав
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительских прав. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине. Следующим этапом документ с поправками к Кодексу об административных правонарушениях внесут на рассмотрение Госдумы.

Сейчас за езду без водительского удостоверения или с просроченными правами предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Законопроект предлагает увеличить его до 15–30 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф может составить до 50 тыс. рублей.

Ранее документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Согласно поправкам, оплатить штраф за езду без прав со скидкой 25% в течение первых 30 дней не получится. Такое же ограничение действует, например, для штрафов за вождение в нетрезвом виде, управление автомобилем после лишения прав и некоторые другие нарушения.

При этом законопроект не касается случаев, когда за руль садится человек, которого ранее лишили водительских прав. Для таких нарушителей уже предусмотрены более строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.

#водительские права #штрафы
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