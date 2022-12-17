Правительство России направит еще 10 млрд рублей на льготный лизинг для аграриев

В 2023 году российские аграрии продолжат пользоваться программой льготного лизинга сельскохозяйственной техники. На эти цели дополнительно выделено 10 млрд рублей, следует из распоряжения, подписанного Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Средства поступят в уставной капитал «Росагролизинга» — именно он в основном поставляет технику российскому агропрому.

Ожидается, что на выделенные инвестиции отечественные аграрии получат в лизинг не менее 1,7 тыс. единиц техники. Это, в свою очередь, позволит им нарастить объемы производства и темпы технологической модернизации.

Инициатива направлена на укрепление продовольственной безопасности России.