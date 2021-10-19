Правительство России активизирует развитие яхтенного туризма, в том числе в Татарстане

Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года утвердило Правительство России, сообщает разработчик документа Федеральное агентство по туризму. Концепция определяет цели и приоритетные направления яхтенного туризма в стране. Принятие ее – важное решение для активизации развития яхтенного туризма в любом регионе нашей страны, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Планируется обновить меры государственной поддержки яхтенного туризма, включая программы для малого и среднего бизнеса, и скорректировать госпрограммы, касающиеся этого вида туризма. Реализация предложенных в концепции мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников. Все это должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь в нее новые кадры и создать новые современные локации для путешествий», – сказала Зарина Догузова.

При разработке концепции были учтены экономические, географические, инфраструктурные и законодательные особенности нашей страны, а также мирового опыта в этой сфере.

Отдых на воде с использованием яхт популярен в Республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях, в Республике Крым.

В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства. В России он, несмотря на большое количество озер, рек и морей, пока не развит в достаточной степени. Не хватает как инфраструктуры, так и кадров.

Предполагается создание в России разветвленной сети современных марин, они станут не просто причалами для яхт, а многофункциональными круглогодичными туристическими комплексами с гостиницами, конгресс-центрами, спа-комплексами, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами.

Также предлагается создать условия для привлечения в Россию увлекающихся яхтингом иностранных туристов. Планируется запуск новых образовательных программ в сфере яхтенного туризма, что позволит повысить уровень сервиса в этой сфере.