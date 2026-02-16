Правительство РФ предложило проверять возраст онлайн-покупателей через биометрию

Правительство России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-покупках. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает «РИА Новости».

По его словам, необходимо внедрять правила, обязывающие идентифицировать покупателя при приобретении товаров определенных категорий, в том числе продукции 18+, связанной с требованиями безопасности.

В качестве одного из инструментов власти предлагают задействовать единую биометрическую систему. Об этом Григоренко сообщил по итогам стратегической сессии, посвященной регулированию платформенной экономики.

Он добавил, что инициатива сейчас обсуждается с маркетплейсами и другими участниками онлайн-рынка.

В январе Правительство опубликовало документ, согласно которому усиление контроля за доступом детей к товарам для взрослых включено в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

План предусматривает подготовку предложений по ужесточению требований к доставке онлайн-покупок с возрастными ограничениями. В частности, речь идет о проверке возраста покупателей с использованием биометрии или паспорта.