Правительство РФ запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля

Россия вводит запрет на вывоз бензина для производителей с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства по итогам совещания.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о введении ограничений. Мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение приоритетного снабжения внутреннего рынка.

В настоящее время запрет на экспорт бензина действует только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения были сняты в январе.

По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса.

Напомним, в конце 2025 года власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортёров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей – трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год.