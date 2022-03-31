Правительство РФ запретило экспорт семян подсолнечника и рапса до конца лета
С 1 апреля по 31 августа Правительство России временно запрещает экспортировать семена подсолнечника и рапса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.
Уточняется, что эта мера нужна для того, чтобы обеспечить сырьем предприятия переработки и отрасли животноводства.
«Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства — продуктами переработки этих масличных культур», — поясняет пресс-служба.
Это решение ранее поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.
Как отметили в пресс-службе, исключение составляет вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из РФ согласно международным межправительственным соглашениям.
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