Правительство РФ запретило экспорт семян подсолнечника и рапса до конца лета

С 1 апреля по 31 августа Правительство России временно запрещает экспортировать семена подсолнечника и рапса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

Уточняется, что эта мера нужна для того, чтобы обеспечить сырьем предприятия переработки и отрасли животноводства.

«Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства — продуктами переработки этих масличных культур», — поясняет пресс-служба.

Это решение ранее поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.

Как отметили в пресс-службе, исключение составляет вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из РФ согласно международным межправительственным соглашениям.

Ранее Правительство России временно запретило вывозить из страны сахар и зерновые.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции.