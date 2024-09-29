Правительство РФ хочет увеличить доходы федерального бюджета в 2025 году

Дом Правительства РФ

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Правительство одобрило подготовленный Минэкономразвития РФ прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании кабинета, что в 2025 году доходы федеральной казны должны вырасти до 40 трлн 296 млрд рублей.

«Это почти на 12% больше, чем в текущем году. Причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет до 73», — пояснил он тогда.

Федеральные расходы в будущем году повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей. «Значительная доля ресурсов» будет выделена на реализацию обновленных по поручению Президента РФ Владимира Путина национальных проектов.

Исполняться федеральный бюджет в 2025–2027 годах будет с дефицитом. В 2025-м он составит примерно 0,5% ВВП.