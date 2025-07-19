Правительство РФ выделит Татарстану 727 млн рублей на производство СПГ-оборудования

Дом Правительства РФ

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Правительство России выделит Татарстану субсидию в размере 727 млн рублей на строительство в Зеленодольске комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессоров, которые используются при производстве сжиженного природного газа. Реализует проект Казанский завод компрессорного машиностроения («Казанькомпрессормаш»), который входит в «Группу ГМС».

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Вопрос обсуждался на заседании Правительства страны 17 июля.

Средства на оказание разовой финансовой помощи Минпромторг РФ должен получить из резервного фонда Правительства в текущем, 2025 году. По словам Михаила Мишустина, предполагается, что выделение субсидии позволит возвести «необходимую инженерную инфраструктуру – сети электроснабжения и главную подстанцию».

«Рассчитываем, что реализация такого проекта не только даст положительный эффект с точки зрения обеспечения спроса производителей на сжиженный природный газ, но и поможет достичь технологического суверенитета. Продолжить диверсификацию поставок российского газа на международные рынки», – заявил Премьер на заседании кабинета.

Из документа следует, что реализация инициативы должна помочь создать в Зеленодольске не менее 50 новых рабочих мест и привлечь более 6,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Федеральный бюджет покроет 92% затрат, а софинансирование со стороны Татарстана – 8%.

Минпромторг РФ обязан в течение 30 дней заключить с Правительством РТ соглашение о субсидии и проконтролировать эффективность использования выделенных средств. Доклад по этой теме ведомству следует представить до 1 февраля будущего, 2026 года.

По информации агентства «Интерфакс», запуск нового производства поможет импортозаместить оборудование Baker Hughes Co., Mitsubishi и SBW при реализации как существующих, так и перспективных производств СПГ. Речь идет в том числе о проектах «Газпрома» и «НОВАТЭКа».

Завод возводится на участке площадью 5,5 гектара, купленном «Казанькомпрессормашем». Здесь можно будет производить 12 компрессоров за год. Планируется обеспечить возможность одновременной сборки до трех агрегатов.