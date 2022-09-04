Правительство РФ выделит средства на борьбу с незаконными свалками в городах

Правительство России одобрило решение о распределении субсидий на ликвидацию незаконных свалок в границах городах. Речь идет о свалках в 24 регионах страны, сообщается на сайте Кабмина РФ, однако о каких именно регионах идет речь, пока не уточняется.

Вместе с тем правительство одобрило решение о наделении Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

В Татарстане заявляли, что стали лучше выявлять незаконные свалки благодаря усилиям неравнодушных жителей республики. Так, сообщалось, что в прошлом году число крупных свалок упало, а 80% из всех выявленных помоек составляют навалы мусора.