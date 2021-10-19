Правительство РФ выделит еще 69 млрд рублей на выплаты медработникам
По поручению Президента России Владимира Путина правительство дополнительно направит на выплаты медработникам около 69 млрд рублей, заявил глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.
«Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции», — сказал Премьер-министр на заседании координационного совета по коронавирусу.
Он обратил внимание на то, что количество заболевших и нагрузка на медицинские учреждения, в последние недели серьезно растет. Мишустин отметил, что медицинские работники практически без перерыва заботятся о пациентах с коронавирусом уже более полутора лет.
Глава Кабмина также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы в каждом регионе средства поступали своевременно и в полном объеме.
«Очень важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь нашим врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи», — напомнил председатель правительства.
Как ранее сообщал «Татар-информ», из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. С соответствующей инициативой правительство обратится к Президенту России Владимиру Путину.