Правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников

Более 12 млрд рублей будет направлено на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фрагмент с совещания кабинета опубликован в Telegram-канале Правительства.

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников социальной сферы», — сообщил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в конце ноября Президент РФ Владимир Путин проводил с членами Правительства совещание, где подробно обсуждалось повышение зарплат учителей, врачей, научных и культурных работников, а также других категорий работников.

Взять исполнение поручения российского лидера под личный контроль Премьер попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Он совместно с Минфином должен проследить за тем, чтобы все работники бюджетной сферы во всех регионах страны получили положенную им прибавку к заработной плате.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента», — подчеркнул Мишустин.