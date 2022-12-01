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Сельское хозяйство
1 декабря 2022  11:40

Правительство РФ выделит 12,6 млрд рублей участникам экспортных программ АПК

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Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации программ по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Дополнительное финансирование позволит экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок», – говорится в документе. 

Ожидается, что финансовая поддержка в конечном итоге поможет добиться увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.

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