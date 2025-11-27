Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на поддержку туристических проектов
Правительство России планирует до конца года направить еще около 1 млрд рублей на программу льготного кредитования туристических инвестиционных проектов. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию пресс-службы кабмина.
Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных займов, которые выдаются на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Речь идет о поддержке проектов по реконструкции гостиниц, строительству горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.
Программа льготного кредитования туристических инвестпроектов реализуется с 2021 года. В 2025 году общий объем средств, направленных на ее реализацию, превысил 26 млрд рублей.