Правительство РФ выделило миллиард рублей на модернизацию объектов для детского отдыха

На модернизацию в 2024 году инфраструктуры для оздоровительного детского отдыха уже выделен 1 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Мы, конечно, принимаем все меры, чтобы была возможность нормально заниматься здоровьем детей. Это волнует всех, все семьи нашей страны. Здесь мы помогаем и субъектам РФ в решении этого вопроса», — сказал он.

При этом Премьер заверил, что эта работа находится под особым контролем Президента РФ Владимира Путина, Правительства и Совета Федерации

Мишустин уточнил, что в первую очередь речь идет о некапитальных, быстровозводимых объектах. По его словам, в 15 регионах к началу летней оздоровительной кампании уже возвели почти 50 новых детских жилых модулей, рассчитанных на 2,5 тыс. детей.

Премьер-министр поддержал предложение главы Совфеда Валентины Матвиенко увеличить объем субсидий на строительство таких объектов, чтобы еще больше детей смогли качественно и с пользой для здоровья отдохнуть.