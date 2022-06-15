Правительство РФ выделило еще 9 млрд рублей на льготные займы для предпринимателей

Правительство Российской Федерации выделило еще 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Деньги для бизнесменов будут предоставлены через МСП Банк и пойдут на инвестиционные проекты, рефинансирование и пополнение оборотных средств малых и средних компаний. Планируется, что мера поможет профинансировать 20,6 тыс. предпринимателей.

Льготные кредиты доступны по федеральным программам «ПСК Инвестиционная», «ПСК Оборотная», «1764», «Экспресс-кредитование» под зонтичные поручительства Корпорации МСП, в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.