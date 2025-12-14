Правительство РФ выделит 60,5 млрд рублей на субсидирование кредитов для АПК
Правительство РФ дополнительно выделит более 60,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства из резервного фонда Правительства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тыс. ранее выданных кредитов. Это в свою очередь позволит им высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов сырья и продовольствия.
«С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 млрд рублей», – уточнили в пресс-службе.