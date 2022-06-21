Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на установку для изучения веществ на микроуровне

В России в 2024 году заработает научная установка класса «мегасайенс» — синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). На его создание дополнительно выделили 5 млрд рублей. Общий объем финансирования проекта составит более 47 млрд рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.

После запуска СКИФа, который строится в наукограде Кольцово в Новосибирской области, ученые смогут изучать строение и свойства веществ на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.

Для установки возводится комплекс зданий, где предполагается разместить шесть лабораторных станций общей площадью 86,8 тыс. кв. м.

СКИФ создается по указу Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».