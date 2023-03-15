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Экономика 15 марта 2023 12:19

Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

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В данный момент Правительство России занимается выкупом российских самолетов у иностранных лизингодателей, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, на эти цели выделили около 300 млрд рублей.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей», – цитирует главу Минтранспорта РИА Новости.

Он уточнил, что авиакомпании «Аэрофлот» уже удалось выкупить 10 дальнемагистральных лайнеров.

После начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, страны Запада прекратили поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти для них. Они также потребовали у своих лизингодателей вернуть все предоставленные в аренду российским компаниям воздушные суда. Правительство России приняло решение перевели их в отечественный реестр, после чего авиакомпаниям было разрешено продолжить их эксплуатацию.

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