Правительство РФ ввело санкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии

Россия вводит санкции против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии. Постановление Правительства РФ о применении «специальных экономических мер» подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ограничительные меры введены против проектной, сбытовой и эксплуатационной компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Это совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах ООО «Газпром экспорт» и немецкой газораспределительной фирмой Verbundnetz Gas AG.

ПХГ «Катарина» находится около города Бернбург в земле Саксония-Анхальт, оно размещено в кавернах каменной соли. Проект назван в честь российской императрицы Екатерины II (урожденной принцессы Ангальт-Цербстской), отмечает «Интерфакс».

Предполагалось, что ко времени выхода хранилища на проектную мощность в 2025 году оно будет включать 12 каверн, активный объем достигнет примерно 650 млн куб. метров газа, а мощность по отбору — 26 млн куб. метров в сутки. Сейчас доступная активная емкость составляет около 520 млн куб. метров, замечает ТАСС.

В мае власти РФ ввели аналогичные санкции против 31 компании из Германии, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них оказались бывшие европейские дочки ПАО «Газпром», трейдеры, операторы ПХГ, а также совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG — EuRoPol Gaz, которое владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа».



В апреле власти Германии из-за конфликта на Украине решили ввести временное внешнее управление в отношении немецких активов «Газпрома», включая Gazprom Germania. В сентябре сообщалось, что на фоне углубления энергетического кризиса Правительство ФРГ рассматривает возможность приобретения доли в Verbundnetz Gas.