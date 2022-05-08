Правительство РФ ввело льготные кредиты для инвестпроектов по обращению с отходами

Правительство РФ ввело новую меру поддержки для инвестпроектов по обработке и утилизации отходов. Компании смогут получить под них кредиты по льготной ставке не выше 12,5%, сообщает пресс-служба Кабмина.

Оставшуюся часть ставки банкам компенсирует государство, подчеркивают в правительстве.

Кредит компании смогут получить на проекты по строительству, реконструкции или модернизации объектов по обращению с отходами. Эти проекты должны софинансироваться «Российским экологическим оператором».

Мера входит в план первоочередных действий в условиях внешнего санкционного давления.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России по распоряжению Президента РФ Владимира Путина с 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по национальному проекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.