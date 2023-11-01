Правительство РФ временно запретило вывоз отходов и лома драгоценных металлов

В России введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Подписано соответствующее постановление Правительства РФ, сообщает пресс-служба кабинета.

Запрет начал действовать 1 ноября текущего года и останется в силе вплоть до 30 апреля следующего, 2024 года. Ранее вводился аналогичный запрет, он действовал с 20 марта по 20 сентября текущего года. Таким образом, вывоз отходов драгметаллов был разрешен в течение лишь 41 дня.

«На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», — пояснили в Правительстве.

Кроме того, окажется приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов, признанных важными для внутреннего российского рынка.

Власти страны уверены, что ограничение поможет увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления, а также поспособствует «сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов».