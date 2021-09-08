Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о статусе таунхаусов

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, призванный устранить правовую неопределенность в отношении домов блокированной застройки (таунхаусов). Пакет поправок в Градостроительный и Жилищный кодексы опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Законопроект устраняет <…> правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома», — сказано в пояснительной записке к документу.

Соответственно, понятие «многоквартирный дом» вводится в Жилищный кодекс РФ, а понятие «дом блокированной застройки» — в Градостроительный кодекс РФ.

Нововведения должны обеспечить более точное и полное правовое регулирование жилищных и градостроительных правоотношений, а также возникающих спорных вопросов. В частности, после принятия законопроекта таунхаусы можно будет включать в региональные программы капитального ремонта.

Дом блокированной застройки представляет собой жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. При этом число этажей при такой застройке не должно превышать трех, а количество совмещенных домов — десяти. Каждый дом-блок предназначен для проживания одной семьи.