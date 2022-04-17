Правительство РФ увеличило экспортные квоты на минеральные удобрения

Правительство России ввело очередную меру поддержки отечественных производителей удобрений. До 31 мая в стране увеличены экспортные квоты на минеральные удобрения.

В кабмине пояснили, что объем производства удобрений превышает спрос. При этом российские предприятия лишились части рынков сбыта после введения санкций. Это создает риски простоя предприятий.

Поэтому власти увеличили квоты, чтобы производители могли сбывать больше удобрений в страны, не присоединившиеся к санкциям.

Для азотных удобрений квота увеличится на 231 тыс. тонн и достигнет около 5,7 млн тонн.

Для сложных удобрений – на 466 тыс. тонн. Квота составит около 5,6 млн тонн.

Кроме того, до 31 мая квоты не будут распространяться на поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

В Татарстане работает крупное производство азотных удобрений - АО «Аммоний» в Менделеевском районе республики.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это США, Канада, страны Европы и ряд стран Азии ужесточили антироссийские санкции.

