Правительство РФ утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Документ определяет приоритетные направления производства в этой сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что с 2026 года в России действует национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», рассчитанный до 2030 года.

Новая стратегия, как отметил Мишустин, должна определить приоритетные сферы производства, где в ближайшие 10 лет и в более долгосрочной перспективе будут применять биотехнологии. Документ также предусматривает создание условий для предприятий, которые выпускают инновационную продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов.

Речь идет о применении таких технологий в агропромышленном комплексе, медицине, ветеринарии, энергетике, ЖКХ и экологии. Среди продукции, которую планируют развивать, – новые материалы, виды топлива, удобрения, кормовые добавки, лекарства и медицинские изделия.

Национальный проект предусматривает, что к 2030 году Россия увеличит объем производства продукции биоэкономики на 96%, то есть почти вдвое. Уровень технологической независимости в этой сфере должен вырасти до 40%, а доля отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления – до 55%.

Минпромторг оценивал потенциальный объем российского рынка биопродуктов к 2030 году более чем в 700 млрд рублей. Сейчас этот показатель составляет около 450 млрд рублей.

При подготовке стратегии планировалось, что к 2036 году объем рынка биоэкономики достигнет примерно 1 трлн рублей. Годом ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что ведомство ожидает более быстрых темпов роста оборота биоэкономики, чем предусмотрено в этих планах.