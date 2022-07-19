Правительство РФ утвердило список ядерных материалов для экспортного контроля

Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, а также перечень оборудования, материалов и технологий двойного назначения, применяемых в ядерных целях и подлежащих аналогичному контролю.

Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В первый список вошли в первую очередь ядерные материалы: уран, обогащенный по изотопам уран-235 и уран-233, плутоний-239, торий, нептуний-237, америций-241, америций-243 и калифорний-252. А также оборудование и неядерные материалы, среди которых упомянуты ядерные реакторы и их части, детекторы потока нейтронов, тяжелая вода, установки для изготовления тепловыделяющих элементов и их переработки после облучения в реакторах, оборудование для обогащения урана.

Во второй список включены в том числе взрывостойкие и устойчивые к радиации роботы и контроллеры (за исключением специально сконструированных для неядерного промышленного применения), испытательное и производственное оборудование, включая некоторые станки, а также инструменты, измерительные приборы и устойчивые к жидким актиноидным металлам тигли.