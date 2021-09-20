Правительство РФ утвердило план реализации Концепции демографической политики

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции демографической политики РФ. Подписанное Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на правительственном сайте.

Из плана мероприятий следует, что доля российских семей, охваченных проактивным форматом предоставления мер социальной поддержки или путем подачи одного только заявления, должна к 2024 году достигнуть 60%.

«Созданы условия для получения семьями с детьми мер социальной поддержки на основании только заявления или проактивно: в 2022 году — 50% семей; в 2023 году — 55% семей; в 2024 году — 60% семей», — сказано в документе.

Кроме того, предполагается создать условия для увеличения числа семей, распорядившихся материнским капиталом, с 1,06 млн в 2021 году до 1,15 млн к 2024-м. К этому же сроку не менее 120 тыс. семей должны улучшены жилищные условия с помощью социальной ипотеки.

«Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми», — заметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам Председателя Правительства, план мероприятий по реализации Концепции демографической политики необходим для достижения национальных целей социально-экономического развития, которые утвердил Президент России Владимир Путин в 2020 году.