Правительство РФ утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

В России утверждены новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. В частности, теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

В медучреждение водителя доставят в случае, если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования или если он откажется от прохождения теста.

Аналогичное решение будет принято, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.