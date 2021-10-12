Правительство России утвердило гранты для Covid-free регионов

Регионы, которые успешно борются с распространением коронавируса Covid-19, получат финансовую поддержку от государства. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также — обеспеченность койками и необходимым оборудованием», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На эти цели будет выделено около 5 млрд рублей. Ранее введение поощрительных грантов обсуждалась на совещании у Президента РФ Владимира Путина.

При этом пресс-служба Правительства уточняет, что регионы, претендующие на звание свободных от коронавируса, должны будут соответствовать критериям, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В частности, это уровень заболеваемости, охват жителей региона ПЦР-тестированием и количество привитых первым компонентом вакцины.

Конкурс среди субъектов Федерации пройдет в ноябре, а все сведения будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.