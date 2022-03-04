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Сельское хозяйство
4 марта 2022  11:16
Надежда Мещерякова

Правительство РФ установило кредитные каникулы для сельхозпроизводителей

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Российские сельхозпроизводители получили право отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам на полгода при условии, что срок этих договоров истекает в 2022 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу платежи, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года, при положительном решении банка могут быть отсрочены на шесть месяцев. Для краткосрочных льготных займов также предусмотрена возможность продления срока, если он истекает в 2022 году. «Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку», — отмечается в постановлении.
Ряд изменений также направлен на поддержку банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. Так, до ста процентов увеличен раньше размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам. Ранее он составлял 80%.

#кредитование #кредиты
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