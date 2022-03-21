Правительство РФ упростило постановку на кадастровый учет и регистрацию недвижимости

Президент России Владимир Путин недавно подписал федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», направленный на упрощение постановки на кадастровый учет и регистрацию объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Новый закон исключил двойную проверку правоустанавливающих документов на землю перед началом эксплуатации объекта. Ранее она должна была сначала проводиться уполномоченным органом, который принимает решение о вводе объекта в эксплуатацию, а после – правовой экспертизой Росреестра.

Кроме того, принятым законом были уточнены положения, касающиеся объектов в водоохранных зонах и в зонах затопления. Теперь требования о наличии инженерной защиты таких объектов и сооружений, проверяются на стадии строительства и при вводе в эксплуатацию, а не на стадии регистрации.

«Наша главная задача на сегодня – обеспечить в регионе бесперебойное функционирование рынка недвижимости. Разработанный с этой целью при участии Росреестра пакет антикризисных мер позволит значительно упростить процедуру постановки на кадастровый учет и регистрацию объектов недвижимости», – прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

Он добавил, что в текущих экономических условиях это особенно актуально для представителей строительной отрасли. Зяббаров также напомнил, что в Татарстане для субъектов малого и среднего предпринимательства действуют сокращенные сроки регистрации недвижимости, что также является значительной поддержкой строительного бизнеса.