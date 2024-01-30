Правительство РФ упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Правительство РФ упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников специальной военной операции. Технические средства реабилитации участники СВО смогут получить без подачи соответствующего заявления. Постановление подписано 27 января и опубликовано сегодня на сайте http://government.ru/docs/50738/.

Решение о беззаявительном порядке получения средств реабилитации касается граждан, ставших инвалидами по причине военной травмы, которая получена при выполнении задач в ходе СВО, либо увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту во время пребывания в добровольческих формированиях.

В документе указано, что теперь электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан будут формироваться без подачи заявлений. В то же время участники СВО, как и ранее, могут отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, получив в последствии компенсацию.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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