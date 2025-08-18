Правительство РФ собирает отзывы родителей о школьных наборах через Госуслуги

Правительство России получает обратную связь от родителей о стоимости школьных наборов через портал Госуслуг, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров, посвященном подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что по вопросам стоимости школьных наборов традиционно подключены Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг. Кроме того, при поддержке Минцифры РФ была организована возможность получения обратной связи от родителей через портал госуслуг.