news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 11:41

Правительство РФ собирает отзывы родителей о школьных наборах через Госуслуги

Читайте нас в
Телеграм

Правительство России получает обратную связь от родителей о стоимости школьных наборов через портал Госуслуг, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров, посвященном подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что по вопросам стоимости школьных наборов традиционно подключены Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг. Кроме того, при поддержке Минцифры РФ была организована возможность получения обратной связи от родителей через портал госуслуг.

#школьники #Дмитрий Чернышенко #госуслуги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025