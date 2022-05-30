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Политика
30 мая 2022  20:22

Правительство РФ расторгло меморандум с США о связях в гуманитарных науках и СМИ

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Россия выйдет из меморандума с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ. Правительство РФ уже утвердило соответствующее распоряжение.

В Документе указано, что МИД России должен уведомить американскую сторону о принятом решении.

Меморандум был подписан 2 сентября 1998 года в Москве. Он предполагал поощрение в изучении русского и английского языков, сотрудничество при организации выставок и театральных постановок, распространении учебников, книг и фильмов.

#Россия #США #меморандум
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