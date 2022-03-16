Правительство РФ рассмотрит увеличение выпуска самолетов Ту-214 для гражданской авиации

Самолеты Ту-214 и Ил-96 рассматриваются как резервный вариант для обеспечения гражданской авиации России летательными аппаратами в период санкций, сообщил заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов в ходе посещения филиала компании «Ил» – «Авиастар» (входит в состав дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростех»).

«Сегодня они выпускаются малой серии для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем и этот резерв тоже», – отметил вице-премьер.

Он сказал, что ситуация в гражданском сегменте российского авиапрома сложнее, чем в части гособоронзаказа. Юрий Борисов напомнил, что проекты изначально начинались в широкой международной кооперации. Последние несколько лет авиапром развернул программы импортозамещения.

«Ключевая задача – сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки. Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов и так далее. Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу. Еще раз подчеркну, мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100», – заявил Борисов.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Пассажировместимость ­– 210 человек. Авиалайнеры производятся на Казанском авиационном заводе. В настоящее время они используются в целях специального назначения, в том числе СЛО «Россия» и Министерством обороны РФ.