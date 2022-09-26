Правительство РФ профинансирует строительство жилья в Татарстане в опережающем порядке

На строительство жилья в Татарстане, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Удмуртии, Краснодарском крае, Костромской, Липецкой и Самарской областях в опережающем порядке будет направлено 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

В общей сложности на модернизацию коммунальной инфраструктуры, включая повышение устойчивости домов, реконструкцию систем питьевого снабжения и другие нужды, Правительство России выделит регионам 11,1 млрд рублей.

Отмечается, что те средства из госбюджета, которые планировалось израсходовать в 2023 и 2024 годах, субъекты получат уже в этом году.