Правительство РФ продлило сроки достижения результатов просубсидированных компаний
Правительство Российской Федерации объявило об отсрочке достижения результатов для компаний по просубсидированным проектам на год. Такое постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, о чем сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.
Данное решение касается только тех соглашений, сроки исполнения которых заканчиваются после 23 февраля 2022 года. Такие меры поддержки разработал Минпромторг России, для помощи российским организациям и индивидуальным предпринимателям, испытывающим проблемы из-за введения ограничительных мер со стороны иностранных государств.
«Перенос сроков достижения требуемых значений по просубсидированным проектам – это логичный шаг в ситуации, когда наши компании и индивидуальные предприниматели подвергаются беспрецедентному дискриминационному давлению со стороны иностранных государств», – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Он добавил, что его ведомство готово их поддержать и максимально снизить нагрузку на производственный сектор организаций и предпринимателей, сохранив его устойчивость. Введенная отсрочка является одной из таких мер поддержки и коснется полутора тысяч подписанных с Минпромторгом соглашений.