Правительство РФ продлило сроки действия лицензий на год

Правительство России своим постановлением продлило сроки действия разрешительных документов на один год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Помимо продления сроков действия лицензий и других разрешительных документов, в этом году упрощено их получение и переоформление. Кроме того, на год переносится необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции.

Данные изменения затронут свыше 120 видов разрешений в различных сферах деятельности. Такая мера позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей и сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.