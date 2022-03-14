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Экономика
14 марта 2022  16:03
Александр Хевронин

Правительство РФ продлило сроки действия лицензий на год

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Правительство России своим постановлением продлило сроки действия разрешительных документов на один год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Помимо продления сроков действия лицензий и других разрешительных документов, в этом году упрощено их получение и переоформление. Кроме того, на год переносится необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции.

Данные изменения затронут свыше 120 видов разрешений в различных сферах деятельности. Такая мера позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей и сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

#Минэкономики РТ #Правительство РФ #Лицензирование
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