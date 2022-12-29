Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки на полтора года

Действие льготной ипотеки в России продлено еще на полтора года — до 1 июня 2024-го. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кредит под ставку до 8% годовых можно получить на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома либо покупку участка под будущее жилье. По этой программе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит до 12 млн рублей, других регионов — до 6 млн рублей. Для участия в льготной ипотеке также необходим первоначальный взнос, размер которого составит не менее 15% от суммы займа.

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке», — заметили в пресс-службе Правительства РФ.

Помимо этого, Мишустин расширил условия семейной ипотеки. Теперь воспользоваться ей смогут все российские семьи, в которых воспитываются два ребенка, не достигшие 18 лет. Дата рождения детей теперь не имеет значения.

Напомним, что работа проводилась по поручению Президента России Владимира Путина, данному на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.