Экономика 12 мая 2026 10:33

Правительство РФ продлило программу госгарантий для предприятий до конца 2026 года

Правительство России продлило возможность предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, которые предприятия привлекают для капитальных вложений и поддержки производственной деятельности, до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «ТАСС».

Как сообщили в кабмине, государственные гарантии распространяются на обязательства компаний по кредитам и облигационным займам сроком от трех до семи лет. Средства могут направляться как на поддержку текущей производственной деятельности, так и на капитальные вложения.

В правительстве отметили, что такая мера позволяет снизить риски для кредиторов и повысить привлекательность инвестиций в отрасли, важные для развития страны.

В федеральном бюджете на 2026 год на предоставление таких госгарантий предусмотрено 296 млрд рублей.

Механизм предоставления государственных гарантий по кредитам для поддержки производственной деятельности предприятий действует с 2017 года. Его запустили в рамках мер по обеспечению устойчивого экономического развития, и с тех пор программу ежегодно продлевают.

#предприятия #Правительство РФ #Михаил Мишустин
